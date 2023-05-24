Смотри бесплатно финал Кубка Италии и делай ставки вместе с BetBoom!

Уже сегодня, 24 мая, в 22:00 мск, состоится финал Кубка Италии. На «Стадио Олимпико» встретятся «Фиорентина» (кэф на победу в основное время 3.57) и «Интер» (1.95). Но посмотреть матч можно не только в Риме, ведь делать ставки и одновременно следить ходом игры можно в BetBoom!

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