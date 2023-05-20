Эксперты и игроки уверены в победе «Баварии» над «Лейпцигом»

Не согласен? Сделай ставку по своему прогнозу в БЕТСИТИ и получи бонус до 100 000 рублей!

20 мая в Мюнхене на «Альянц-Арене» «Бавария» сыграет с «Лейпцигом». Встреча начнется в 19:30.

«Бавария» приходит в себя при Тухеле: команда выиграла три встречи подряд с общим счетом 10:1. В первом круге мюнхенцы разошлись миром с «Лейпцигом» – 1:1. Но прямо сейчас ничья для них неприемлема: от дортмундской «Боруссии», которая занимает второе место в Бундеслиге, «Баварию» отделяет лишь одно очко.

На этот раз «Бавария» намерена одержать победу. Однако ей все еще не сможет помочь ряд футболистов. Например, Дэвис, который восстанавливается от травмы.

«Лейпциг» также в большом порядке. Коллектив Марко Розе выиграли 4 встречи подряд, две из них – в гостях.

Но эксперты все равно считают фаворитом именно «Баварию». На ее победу предлагают поставить за кэф 1.55. Ничья оценивается в 5.10, а победа «Лейпцига» – в 5.40.

Игроки БЕТСИТИ тоже верят в клуб Тухеля. 90% ставок на исход приходятся именно на «Баварию». 5% досталось «Лейпцигу». Еще 5% игроки поставили на ничью.

А ты же выбрал своего фаворита? Поставь на его победу в БЕТСИТИ и получи бонус до 100 000 рублей!