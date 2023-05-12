Olimpbet стал партнером турнира по дартсу Hard Rock Darts Open 2

Olimpbet продолжает открывать для себя новые спортивные ниши: букмекерская компания стала партнером второго этапа супертурнира по дартсу Hard Rock Darts Open. Соревнования пройдут в московском концертном зале «Академия» 13 и 14 мая. На сайте и в мобильном приложении Olimpbet можно будет не только делать ставки на поединки, но и смотреть прямую трансляцию.

Hard Rock Darts Open — серия из четырех турниров по дартсу, в которой участвуют профессионалы со всей России. Призовой фонд второго ивента — беспрецедентные для российского дартса 450 000 рублей! Победитель получит 180 000, серебряный призер — 90 000, бронзовый — 60 000.

«Не всегда ключевая задача бизнеса извлечение прибыли, — прокомментировал старт сотрудничества директор по развитию Olimpbet Константин Гусев. — Olimpbet старается работать не только с популярными видами спорта, хайповыми промоушенами и известными личностями, но и поддерживать менее заметный в медиа, зато массовый и любимый многими и что очень важно — доступный спорт. К тому же заход на нестандартную территорию — это всегда возможность познакомиться с новой аудиторией, привлечь ее внимание к нашему бренду. Нам кажется, что поддержка Hard Rock Darts Open может быть взаимовыгодной для нас и дартса как вида спорта. Приглашаем всех на турнир — познакомьтесь с дартсом поближе и не пожалеете!»

Делайте ставки, смотрите прямую трансляцию турнира на сайте и в приложении Olimpbet и получайте максимум эмоций от спорта!