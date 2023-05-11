BetBoom помог команде из Московской области попасть на фестиваль адаптивного футбола «Стальная воля». Итог − победа в турнире!

Недавно в Сочи завершился фестиваль адаптивного футбола «Стальная воля», который проводил Российский футбольный союз при поддержке футбольного клуба «Сочи». Всего в турнире участвовало более 600 спортсменов.

На соревнованиях по мини-футболу 5х5 В1 (тотально слепых) победу одержала команда Московской области. Букмекерская компания BetBoom помогла организовать игрокам трансфер до места проведения турнира.

«Очень рады, что наша команда смогла поучаствовать в соревнованиях. Каждый подобный турнир важен для ребят. Особенно здорово, что ребята заняли 1 место! Уверена, впереди еще много побед!» − поделилась Юнусова Альбина, директор по развитию ОФСООИ «Федерация слепых футболистов».

BetBoom поддерживает Федерацию слепых футболистов с 2015 года. За это время букмекер организовал множество соревнований по адаптивному футболу, спонсировал сборную России по футболу для слепых, а также подарил спортивный инвентарь.

«Социальная ответственность важна для BetBoom, поэтому мы ведем активную благотворительную деятельность: дарим спортивное оборудование школам по всей России, проводим мастер-классы для детей с известными спортсменами, помогаем организовывать турниры. С Федерацией слепых футболистов мы уже давно дружим, поэтому, когда они попросили о помощи, мы, конечно же, откликнулись. Будем и дальше поддерживать игроков!» − добавил Михаил Даньшин, PR-директор BetBoom.