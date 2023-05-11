Клиент Olimpbet выиграл почти 100 000 со ставки в 50 рублей

Клиент Olimpbet собрал экспресс из семи футбольных событий: три игры Серии А, две встречи АПЛ, по одному матчу чемпионатов Болгарии и Польши. Общий коэффициент купона получился мощным — 1985.97.

Самая рискованная ставка в экспрессе — на победу «Эвертона» над «Брайтоном» в 35-м туре АПЛ. Игрок зарядил на ливерпульцев за 8.25. Огромный коэффициент объяснялся ужасающей формой «Эвертона», находившегося в зоне вылета. Несмотря на предматчевые расклады, «ириски» разгромили «чаек» со счетом 5:1 и сохранили экспресс клиента Olimpbet.

Самым нервным для игрока получился матч чемпионата Польши «Медзь Легница» — «Видзев». Он поставил на победу гостей за 2.55. Игра получилась не очень событийной и катилась к ничьей, но на 87-й минуте полузащитник «Видзева» Доминик Кун забил единственный мяч, принес победу своей команде и клиенту Olimpbet. Поставив 50 рублей, беттер выиграл 99 299 рублей.

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