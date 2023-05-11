«Ювентус» и «Севилья» сразятся за финал ЛЕ: 73% игроков БЕТСИТИ верят в итальянцев

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11 мая в 1/2 финала Лиги Европы сыграют «Ювентус» и «Севилья». Встреча пройдет в Турине на «Альянц-Арене». Начало – в 22:00.

«Севилья» подходит к игре с «Ювентусом» в хорошей форме: испанская команда выиграла три из четырех последних встреч на выезде. В них она ни разу не пропустила.

«Ювентус» выиграл два матча подряд, но в двух других у туринцев ничья и поражение: 1:1 в игре с «Болоньей» и 0:1 – с «Интером».

Последняя очная встреча команд состоялась в 2016 году. Во втором круге группового этапа Лиги чемпионов сильнее был итальянский клуб – 3:1.

Вот и сейчас аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом именно «Ювентус». На его победу предлагают поставить с кэфом 1.81. Ничья идет за 3.50. Победа «Севильи» оценивается котировкой 5.30.

Игроки также предпочитают ставить на «Ювентус»: на него приходится 73% от общего объема ставок на исход. 11% досталось «Севилье». Оставшиеся 11% бетторов загрузили на ничью.

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