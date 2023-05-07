BetBoom разыгрывает 200 тысяч фрибетов! Нужно просто угадать исходы матчей по CS: GO

Уже 8 мая (в понедельник) стартует BLAST.tv Paris Major 2023 – турнир по CS:GO. В честь этого BetBoom запустил акцию, в которой разыграет 200 тысяч фрибетов! Нужно просто угадать исходы матчей первого игрового дня на странице акции https://betboom.ru/actions/oracul-cyber-0305:

12:30, Monte – FaZe (кэф 3.00/1.40)

14:00, G2 Esports – MongolZ (1.12/6.30)

17:00, Ninjas in Pyjamas – MOUZ (2.05/1.78)

17:00, OG – ENCE (1.95/1.85)

Важно успеть оставить прогнозы до 8 мая 11:30 мск. Также нужно сделать одну или несколько ставок на CS:GO на общую сумму от 300 рублей.

10 мая призовой фонд 200 тысяч фрибетов поделят поровну между участниками, правильно угадавшими исходы всех событий. Подробнее по ссылке https://betboom.ru/actions/oracul-cyber-0305.