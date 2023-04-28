Olimpbet — титульный спонсор гандбольного «Финала четырех» Кубка России среди мужчин

30 апреля и 1 мая в Москве пройдет OLIMPBET «Финал четырех» Кубка России по гандболу сезона-2022/23 среди мужчин. Olimpbet, титульный спонсор турнира, к предстоящим матчам подготовил насыщенную развлекательную программу с розыгрышем ценных призов, кубковой фотозоной и другими активностями.

В течение двух игровых дней гостей волейбольной арены «Динамо» ждет незабываемая атмосфера на паркете и за его пределами: любой желающий сможет сфотографироваться с кубком России в специальной фотозоне от Olimpbet. Также букмекерская компания проведет лотерею: для участия достаточно быть зарегистрированным в Olimpbet или сделать это прямо на промостойке. Среди призов — колонки JBL, «Яндекс.Станция 2» и наборы мерча от Olimpbet!

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В финальных матчах турнира встретятся ЦСКА, «Чеховские медведи», «Зенит» и «Пермские медведи». У Кубка России точно будет новый обладатель — прошлогодний победитель «Вектор» не сыграет в решающих встречах. Смогут ли «Чеховские медведи», самый титулованный клуб России, спустя два года вернуть себе трофей или кубок заберет серебряный призер ЦСКА? А может, ждать сюрпризов от «Зенита» или «Пермских медведей»? Выбрать фаворита и поставить на все матчи турнира можно будет в линии Olimpbet.

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