Выиграй слоты на Космический марафон и бесплатные пари 1 000 рублей от БК «Марафон»

Завершился Томский лыжный марафон, официальным партнером которого стала БК «Марафон». В этом грандиозном мероприятии приняли участие более 600 человек из 25 регионов нашей страны. Вот как мощно это было!

Уже совсем скоро, 9 апреля, в Томске, состоится еще одно легендарное событие − XVI Космический марафон, которое открывает сезон бега по шоссе, и БК «Марафон» совместно с Томским марафоном снова проводит розыгрыш слотов на участие в этом забеге и дарит бесплатные пари за регистрацию на сайте. Подробнее здесь.