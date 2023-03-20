BetBoom разыграет PlayStation 5 и 800 тысяч фрибетов

У тебя еще есть шанс поучаствовать в розыгрыше.

Уже стартовали первые матчи DPC: Spring Tour. Чтобы просмотр игр был интереснее, BetBoom запускает акцию, в которой разыграет 800 тысяч фрибетов, PS5, игровые наушники и клавиатуру, а также скины в Dota 2! Акцию поделят на три этапа, на первом разыграют 200 000 фрибетов.

Как победить?

Сделай одну или несколько киберспортивных ставок на общую сумму от 1000 рублей с кэфом от 1.30; Оставляй прогнозы на DPC на лендинге акции https://betboom.ru/actions/dpc2 и получай баллы; За каждый верный прогноз ты получишь 1 балл, который умножится на коэффициент 2.0 (в следующих этапах баллы будут умножаться на кэфы 3.0 и 4.0); Чем больше баллов, тем выше позиция в рейтинге.

В первом этапе призовой фонд 200 тысяч фрибетов разделят поровну между участниками, занявшими топ-100 мест в рейтинге. Следить за рейтингом можно на сайте акции. Фрибеты начислят автоматически 22 марта.

Даты следующих этапов:

Второй − с 20 по 26 марта Третий − с 24 марта по 2 апреля

Главные призы (PlayStation 5, игровые наушники и клавиатура, а также скины в Dota 2) уйдут в гран-при финале лучшим прогнозистам по итогам всех трех этапов. Вот как будут распределены призы внутри него:

1 место − PS5

2 место − игровые наушники

3 место − игровые клавиатура и мышка

4-23 − по 10 000 фрибетов

24-25 − скины в Dota 2

Итоги гран-при объявят 3 апреля.

Подробности ищите на сайте.