BetBoom разыграет PlayStation 5 и 800 тысяч фрибетов
У тебя еще есть шанс поучаствовать в розыгрыше.
Уже стартовали первые матчи DPC: Spring Tour. Чтобы просмотр игр был интереснее, BetBoom запускает акцию, в которой разыграет 800 тысяч фрибетов, PS5, игровые наушники и клавиатуру, а также скины в Dota 2! Акцию поделят на три этапа, на первом разыграют 200 000 фрибетов.
Как победить?
- Сделай одну или несколько киберспортивных ставок на общую сумму от 1000 рублей с кэфом от 1.30;
- Оставляй прогнозы на DPC на лендинге акции https://betboom.ru/actions/dpc2 и получай баллы;
- За каждый верный прогноз ты получишь 1 балл, который умножится на коэффициент 2.0 (в следующих этапах баллы будут умножаться на кэфы 3.0 и 4.0);
- Чем больше баллов, тем выше позиция в рейтинге.
В первом этапе призовой фонд 200 тысяч фрибетов разделят поровну между участниками, занявшими топ-100 мест в рейтинге. Следить за рейтингом можно на сайте акции. Фрибеты начислят автоматически 22 марта.
Даты следующих этапов:
Второй − с 20 по 26 марта Третий − с 24 марта по 2 апреля
Главные призы (PlayStation 5, игровые наушники и клавиатура, а также скины в Dota 2) уйдут в гран-при финале лучшим прогнозистам по итогам всех трех этапов. Вот как будут распределены призы внутри него:
1 место − PS5
2 место − игровые наушники
3 место − игровые клавиатура и мышка
4-23 − по 10 000 фрибетов
24-25 − скины в Dota 2
Итоги гран-при объявят 3 апреля.
Подробности ищите на сайте.
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