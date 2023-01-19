Месси или Роналду: игроки БЕТСИТИ сделали свой выбор

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Сегодня «ПСЖ» проведет товарищеский матч с командой звезд «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» — клубов Саудовской Аравии. Встреча пройдет на Международном стадионе имени Короля Фахда в 20:00.

«ПСЖ» к победе поведет Лионель Месси, а сборную Эр-Рияда – ее капитан Криштиану Роналду. Это первая встреча легендарных футболистов за два года. В декабре 2020 года «Ювентус» разгромил «Барселону» в Лиге чемпионов (3:0), а Роналду оформил дубль.

В их новом матче аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом парижан. Поставить на победу команды Месси можно за 1.40 — это порядка 69% вероятности. Успех сборной Эр-Рияда идет коэффициентом 6.00 (15%), а ничья доступна за 5.80 (16%).

Игроки БЕТСИТИ придерживаются схожего мнения. 85% ставок пришлись на «ПСЖ», 11% – на ничью. Только 4% ставок клиенты сделали на команду Криштиану Роналду.

Один из игроков предрекает грядущему поединку результативность: он поставил 40 000 рублей на ТБ 4 за котировку 2.25. Если ставка сыграет – счастливчик получит 90 000 рублей.

Еще один клиент БЕТСИТИ решил поставить на исход «обе забьют» 64 102 рублей за коэффициент 1.39. Он выиграет 89 101 рублей!

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