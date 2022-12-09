Помешают ли европейские сборные состояться южноамериканской классике в полуфинале?

В пятницу, 9 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре определится первая пара полуфиналистов турнира.

Хорватия – Бразилия (21:00)

«Пентакампеоны» последними вступили в борьбу на ЧМ-2022, позже всех участников плей-офф завершили групповой турнир, однако первыми проведут свой четвертьфинал на мундиале. Расписание не совсем благоволит самой титулованной сборной мира, оставляя ее футболистам меньше времени для восстановления сил, чем конкурентам.

Впрочем, хорватским игрокам будет не легче, так как они, в отличие от бразильцев, на стадии 1/8 финала, помимо основного времени, отбегали еще и дополнительное, а затем провели с японцами серию пенальти. К слову, на предыдущем мировом первенстве «шашечные» трижды уходили в овертайм, причем каждый раз успешно, в итоге дойдя на ЧМ-2018 до финала.

Но сборная Хорватии, во многом сохранившая свой состав четырехлетней давности, стала заметно старше, а наличие опыта в противостоянии с Бразилией, как это было в сражении с Японией, вряд ли можно считать преимуществом коллектива Златко Далича.

Южноамериканцы, играючи разобравшиеся с Южной Кореей в 1/8 финала, получают истинное удовольствие от футбола, дружина Тите в Катаре похожа на команду без слабых мест. «Пламенным» нужно будет очень сильно постараться, чтобы лишить ее путевки в полуфинал.

Ко всему прочему, бразильцы уже дважды обыгрывали хорватов на чемпионатах мира: 1:0 на ЧМ-2006 и 3:1 на домашнем ЧМ-2014. Смогут ли балканцы впервые в истории обыграть «Кудесников мяча»? Кэфы на игру: П1 – 8.5, Х – 4.91, П2 – 1.43.

Нидерланды – Аргентина (01:00)

Если в паре Хорватия – Бразилия фаворит очевиден, то в другом споре представителей Европы и Южной Америки шансы соперников выглядят приблизительно равными. Обе сборные входят в первую десятку рейтинга ФИФА, на ЧМ-2022 и те, и другие выглядят очень уверенно, набирая обороты от матча к матчу.

Вот только от «Оранжевых» весь мир не ждет победы на мундиале в Катаре так, как ждет от «Альбиселесте», ведь в рядах «Летучих Голландцев» нет такого выдающегося исполнителя, как Лионель Месси, которому для того, чтобы стать поистине великим, недостает звания чемпиона мира.

Но статистика противостояния этих соперников явно не благоволит южноамериканцам. Четвертьфинал в Катаре станет уже шестой встречей сборных Нидерландов и Аргентины в рамках мировых первенств, и «Небесно-голубые» выиграли лишь в одном матче. Правда, та победа принесла «Альбиселесте» чемпионский титул ЧМ-1978. В двух случаях верх брали европейцы, столько же раз фиксировалась ничья с одинаковым счетом 0:0. Но на ЧМ-2014 с таким результатом завершилось основное и дополнительное время полуфинала мундиаля, а серию 11-метровых успешнее провели аргентинцы.

Между прочим, голландцев тогда тоже возглавлял Луи ван Гал, который тренирует их и сейчас. Возьмет ли он реванш у судьбы спустя восемь лет? П1 – 3.53, Х – 3.23, П2 – 2.34.

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