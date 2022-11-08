Olimpbet оказал адресную поддержку команде по адаптивному хоккею Pride

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Olimpbet поддержал команду по адаптивному хоккею Pride, созданную при поддержке Дома сопровождаемого проживания «Гурьевский» и благотворительного фонда «Вера, Надежда, Любовь». Букмекерская компания закупила комплекты экипировки, в которой юные спортсмены будут тренироваться и играть.

К проекту присоединился и партнер Olimpbet ХК «Амур». Компания и клуб организуют для ребят настоящий выезд. Молодые хоккеисты прилетят в Хабаровск 9 ноября, познакомятся с игроками, проведут тренировку на базе команды, а 10 ноября посетят матч «Амура» против СКА — лидера сезона КХЛ.

«Адаптивный хоккей — молодое направление. Он развивается, но пока не стал доступным для всех людей с ментальными особенностями и их семей. Любая помощь для спортсменов неоценима. Спасибо большое Olimpbet за то, что поддержали ребят. Уверен, что наше сотрудничество продолжится и мы будем вместе развивать важный вид спорта», — сказал Евгений Иванов, специалист Дома сопровождаемого проживания «Гурьевский».

«Развитие адаптивного хоккея очень важно для молодых ребят с ментальными особенности, которые преданы спорту не меньше чем профессиональные хоккеисты. Olimpbet считает своим долгом поддержать ребят из команды Pride и не только помогает с экипировкой, но и организует запоминающуюся поездку к нашим друзьям из «Амура». Надеюсь, что она запомнится и еще больше вдохновит хоккеистов», — поделилась директор по брендингу Olimpbet Анна Кулысова.    