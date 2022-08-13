Павел Занозин дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Монпелье»

Футбольный комментатор Павел Занозин поделился ожиданиями от матча «ПСЖ» – «Монпелье» в Лиге 1.

«Очень интересный матч в Лиге 1. Париж начал чемпионат с роскошной победы над „Клермоном“ в гостях со счетом 5:0. Кажется, что она всем застилает глаза, потому что я посмотрел на коэффициенты этого матча и очень удивился. „Монпелье“ – совершенно не „мальчики для битья“, команда очень приличная. В первом туре провели чумовой матч с „Труа“ – уже к семнадцатой минуте было 2:2. В итоге выиграли все-таки 3:2. Отлично себя проявил Тежи Саванье – одна из сенсаций прошлого сезона, который даже игроком месяца в Лиге 1 признавался.

„ПСЖ“ должен, конечно же, „Монпелье“ обыгрывать. Но точно не так, как „Клермон“ – не со счетом 5:0. А коэффициенты там все за двойку: на то, что „Монпелье“ забьет, на то, что „обе забьют“, на то, что будет, например, фора „Монпелье“ плюс 2,5. Короче, выбор огромный. Суперкрупной победа „ПСЖ“ в этот раз не будет, да и вообще, не то чтобы Париж каждый раз обязательно выкладывался в матчах с командами более низкого уровня. В прошлом сезоне, например, регулярно так было, что „ПСЖ“ терял очки тогда, когда никто этого не ожидал. Сейчас все хотят себя, конечно, сразу проявить, не было Килиана Мбаппе с „Клермоном“, зато Месси, например, забил два гола и показывает, что он в классной форме. Предлагаю не особенно верить в то, что Париж будет соперника разрывать, и выбрать „Монпелье“ с форой плюс 2,5. Коэффициент – сильно за двойку. На мой взгляд, отличный вариант для того, чтобы попробовать его поймать. Думаю, „Монпелье“ Парижу борьбу навяжет. Посмотрим этот матч вместе», – считает Занозин.

В прошлом сезоне «ПСЖ» дважды обыграл «Монпелье» – 4:0 и 2:0.

Напомним, матч состоится 14 августа и начнется в 22:00 по времени Москвы.

Источник: РБ