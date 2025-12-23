Фото
0

Жоан Пеньярройя – новый главный тренер «Партизана»

Пеньярройя занял пост главного тренера «Партизана».

«Партизан» официально объявил о назначении Жоана Пеньярройи главным тренером команды. Испанский специалист прибыл в Белград прошлой ночью и приступит к руководству командой уже сегодня.

Пеньярройя начал сезон во главе «Барселоны», но стороны договорились о расставании. Хавьер Паскуаль сменил его после того, как «Барса» показала результат 5-4 в первых девяти турах.

До «Барселоны» Пеньярройя тренировал такие испанские клубы, как «Валенсия» и «Баскония». Этот переход станет для него первым опытом работы за пределами Испании.

56-летний специалист дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Сан-Пабло Бургос» в 2020 и 2021 годах.

«Партизан» в настоящее время имеет результат 6-11 и делит 15-е место в турнирной таблице Евролиги с двумя другими командами. В пятницу сербский клуб сыграет с «Маккаби».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Партизана»
logoПартизан
Жоан Пеньярройя
переходы
Баскетбол - фото
logoЕвролига
logoАдриатическая лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дуэйн Вашингтон набрал 48 очков и обновил рекорд результативности Адриатической лиги
вчера, 18:42Фото
Кэмерон Пэйн подтвердил переход в «Партизан»
21 декабря, 21:26Фото
Жоан Пеньярройя подпишет контракт c «Партизаном» до конца сезона-2026/27 на сумму 1,3 млн евро
21 декабря, 19:27
Главные новости
Кэмерон Пэйн официально стал игроком «Партизана»
13 минут назадФото
Евролига. «Фенербахче» сыграет с «Барселоной», «Жальгирис» примет «Панатинаикос» и другие матчи
сегодня, 12:25
Малик Монк «на 1000%» озадачен переводом в запас
сегодня, 12:04
Джейлен Грин пропустит еще 2-3 недели
сегодня, 11:33
Зак Лавин ожидает, что «Сакраменто» обменяет его, генменеджер считает защитника основной причиной слабой игры команды в защите (Ahn Fire Digital)
сегодня, 11:14
Джимми Батлер призвал фанатов не голосовать за него на Матч всех звезд: «Лучше соберите денег и отправьте меня на Барбадос»
сегодня, 10:56
Данки Осара Томпсона и Джейлена Уильямса стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:51Видео
Дрэймонд Грин о потерях: «Я ни капли не расстроен своей игрой. Знаю, как исправлять проблемы, когда они возникают»
сегодня, 09:43
Никола Йокич собрал 14-й трипл-дабл за сезон (14+13+13) и пропустил четвертую четверть
сегодня, 09:22Видео
Эй Джей Дибанца оформил первый в карьере трипл-дабл: 33 очка (85% с игры), 10 подборов и 10 передач
сегодня, 09:04Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Winline Basket Cup. «Зенит» примет «Игокеа»
сегодня, 08:32
Еврокубок. «Хемниц 99» сыграет с «Бешикташем»
сегодня, 12:25
Чемпионат Франции. «Париж» примет «Страсбур», «Шоле» встретится с «Монако» и другие матчи
сегодня, 08:16
Зайон Уильямсон навесил аллей-уп с центра площадки
сегодня, 07:29Видео
Чемпионат Италии. «Виртус» справился с «Брешией»
вчера, 21:22
Адриатическая лига. 48 очков Дуэйна Вашингтона помогли «Партизану» обыграть КРКА, «Будучность» выиграла у «Вены»
вчера, 21:12
Александер Секулич: «Лига ВТБ уже много лет демонстрирует высокий уровень, даже несмотря на отсутствие команд в Евролиге»
вчера, 21:10
Томас Масюлис о матче с «Панатинаикосом»: «Нельзя давать Кендрику Нанну свободно получать мяч»
вчера, 20:13
Мирко Оцокольич о 48 очках Дуэйна Вашингтона: «Сказал ему, что пять процентов от следующего контракта должны пойти мне»
вчера, 19:33
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» справился с «Бююкчекмедже»
вчера, 18:44