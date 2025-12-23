Жоан Пеньярройя – новый главный тренер «Партизана»

Пеньярройя занял пост главного тренера «Партизана».

«Партизан » официально объявил о назначении Жоана Пеньярройи главным тренером команды. Испанский специалист прибыл в Белград прошлой ночью и приступит к руководству командой уже сегодня.

Пеньярройя начал сезон во главе «Барселоны», но стороны договорились о расставании. Хавьер Паскуаль сменил его после того, как «Барса» показала результат 5-4 в первых девяти турах.

До «Барселоны» Пеньярройя тренировал такие испанские клубы, как «Валенсия» и «Баскония». Этот переход станет для него первым опытом работы за пределами Испании.

56-летний специалист дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Сан-Пабло Бургос» в 2020 и 2021 годах.

«Партизан» в настоящее время имеет результат 6-11 и делит 15-е место в турнирной таблице Евролиги с двумя другими командами. В пятницу сербский клуб сыграет с «Маккаби».