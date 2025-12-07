Зак Лавин о 42 очках против «Майами»: «Я могу делать так в любой день, если мне будут давать чертов мяч»

Лавин о 42 очках: Я могу делать так в любой день, если мне будут давать чертов мяч.

Репортер встретил защитника «Сакраменто » Зака Лавина на пути к автобусу команды и попросил его прокомментировать результативное выступление в матче с «Майами » (42 очка).

«Я могу делать так в любой день, если мне будут давать чертов мяч», – заявил Лавин.

До игры с «Хит» «Кингс» разгромно проиграли «Хьюстону » (95:121), а Лавин набрал 2 очка (1 из 5 с игры) за 18,5 минуты на паркете.