  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Зак Лавин о 42 очках против «Майами»: «Я могу делать так в любой день, если мне будут давать чертов мяч»
12

Зак Лавин о 42 очках против «Майами»: «Я могу делать так в любой день, если мне будут давать чертов мяч»

Лавин о 42 очках: Я могу делать так в любой день, если мне будут давать чертов мяч.

Репортер встретил защитника «Сакраменто» Зака Лавина на пути к автобусу команды и попросил его прокомментировать результативное выступление в матче с «Майами» (42 очка).

«Я могу делать так в любой день, если мне будут давать чертов мяч», – заявил Лавин.

До игры с «Хит» «Кингс» разгромно проиграли «Хьюстону» (95:121), а Лавин набрал 2 очка (1 из 5 с игры) за 18,5 минуты на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Сиро Ассео в соцсети X
logoСакраменто
logoЗак Лавин
logoХьюстон
logoМайами
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
42 очка Зака Лавина (8 трехочковых) помогли «Сакраменто» победить «Майами» и прервать серию из четырех поражений
7 декабря, 05:35Видео
Кеон Эллис провел 20 минут на площадке в матче с «Рокетс» и остался с нулем во всех основных статистических категориях
4 декабря, 06:38Фото
Демар Дерозан о необходимости изменений в «Кингз»: «Это зависит не от меня. Моя работа – приходить и делать все, что требуется для победы»
2 декабря, 15:26
Главные новости
37 очков Десмонда Бэйна стали решающими в победе «Мэджик» над «Хит» в рамках Кубка НБА
6 минут назад
«Олимпиакос» продвинулся в переговорах с Монте Моррисом
16 минут назад
«Орландо» встретится с «Нью-Йорком» в полуфинале Кубка НБА от Востока
28 минут назадФото
Кубок НБА. 1/4 финала. 35 очков Брансона принесли «Нью-Йорку» победу над «Торонто», 37 очков Бэйна помогли «Орландо» обыграть «Майами»
36 минут назад
Марк Стейн: «Детройт» пока не нацелен на громкие обмены»
41 минуту назад
Крис Хэйнс: «Яннис Адетокумбо сказал одноклубникам, что не контролирует свое будущее, но призвал сосредоточиться на баскетболе»
53 минуты назад
«Клипперс» не намерены расставаться с Ивицей Зубацем
вчера, 21:49
Шэмс Чарания: «В раздевалке «Милуоки» ощущают нарастающее напряжение из-за ситуации с Яннисом»
вчера, 21:24
«Клипперс» намерены помочь Крису Полу найти новую команду
вчера, 20:54
Эйжа Уилсон названа спортсменом года по версии журнала Time
вчера, 20:31Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» одержал крупную победу над «Ле‑Портелем», «Гравлин-Дюнкерк» уступил «Лиможу»
вчера, 21:52
Еврокубок. 30 очков Якимовски помогли «Тренто» обыграть «Бурк» в гостях, «Бешикташ» одержал победу над «Литкабелисом» в овертайме
вчера, 20:59
Евгений Пашутин после поражения от ЦСКА: «Нужно стремиться к такому же уровню сыгранности и быстроты мышления, какие сегодня показал наш соперник»
вчера, 19:45
«Милан» и «Баскония» проявляют интерес к Кевону Харрису
вчера, 18:45
ФИБА подтвердила, что не станет менять календарь отбора для игроков из НБА
вчера, 18:29
Президент «Партизан» Остоя Мияйлович: «Игрокам очень хорошо платят, несправедливо, что они не уважают нашего тренера»
вчера, 17:24
«Сан-Пабло Бургос» сменил главного тренера: вместо Бруно Савиньяни команду возглавил Порфи Фисак
вчера, 13:45
Эван Фурнье об «Олимпиакосе»: «Теперь это мой дом, я хочу закончить здесь карьеру»
вчера, 11:04
Деандре Эйтон стал первым игроком стартовой пятерки в истории «Лейкерс», оформившим дабл-дабл без промахов и потерь
вчера, 07:59
Комментатор «Шарлотт» о царапинах Йокича: «О, боже мой, несите кокосовое масло!»
вчера, 07:01Видео