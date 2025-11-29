Специально смазанный штрафной Кейда Каннингема и блок-шот Энтони Блэка стали лучшими моментами игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 28 ноября.
В топ-10 хайлайтов, составленный НБА, попали защитник «Детройта» Кейд Каннингем, форвард «Кливленда» Де′Андре Хантер, защитник «Орландо» Энтони Блэк и форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4178 голосов
Да
Нет
Повторит
