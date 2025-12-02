Новичок «Бруклина» Дэнни Вольф воткнул сверху через Майлза Бриджеса, разбежавшись от дуги

Дэнни Вольф эффектно забил сверху.

В одном из эпизодов победного матча против «Шарлотт » (116:103) форвард-новичок «Бруклина » Дэнни Вольф забил постер-данк через форварда «Хорнетс» Майлза Бриджеса .

По итогам встречи на счету Вольфа 10 очков (4 из 9 с игры), 7 подборов и 1 передача за 19 минут.