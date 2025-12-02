Новичок «Бруклина» Дэнни Вольф воткнул сверху через Майлза Бриджеса, разбежавшись от дуги
Дэнни Вольф эффектно забил сверху.
В одном из эпизодов победного матча против «Шарлотт» (116:103) форвард-новичок «Бруклина» Дэнни Вольф забил постер-данк через форварда «Хорнетс» Майлза Бриджеса.
По итогам встречи на счету Вольфа 10 очков (4 из 9 с игры), 7 подборов и 1 передача за 19 минут.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
