Стив Керр о Пэте Спенсере: «Да, он тот самый мазафакер»

Стив Керр отдал дань уважения Пэту Спенсеру, назвав «мазафакером».

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр во время пресс-конференции в Кливленде отдал должное защитнику Пэту Спенсеру и его прогрессу по ходу сезона.

Во время недавнего матча в Филадельфии Спенсер обратил на себя внимания эмоциональными выкриками «Я тот самый мазафакер». В субботу он впервые вышел в старте «воинов» и обновил личный рекорд по очкам (19).

«Его тренер осознал, что да, он «тот самый мазафакер».

Я говорю, как есть. Простите меня», – произнес Керр.

