Стив Керр о Пэте Спенсере: «Да, он тот самый мазафакер»
Стив Керр отдал дань уважения Пэту Спенсеру, назвав «мазафакером».
Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр во время пресс-конференции в Кливленде отдал должное защитнику Пэту Спенсеру и его прогрессу по ходу сезона.
Во время недавнего матча в Филадельфии Спенсер обратил на себя внимания эмоциональными выкриками «Я тот самый мазафакер». В субботу он впервые вышел в старте «воинов» и обновил личный рекорд по очкам (19).
«Его тренер осознал, что да, он «тот самый мазафакер».
Я говорю, как есть. Простите меня», – произнес Керр.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BrickCenter
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости