Чемпионат Греции. 31 очко Криса Силвы не спасло АЕК от поражения в матче с «Олимпиакосом», 40 очков Ронгавопулоса помогли «Панатинаикосу» разгромить «Паниониос»
Сегодня, 7 декабря, в рамках чемпионата Греции прошли два матча.
«Олимпиакос» обыграл АЕК, «Панатинаикос» уверенно разобрался с «Паниониосом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Олимпиакос – 9-0, Панатинаикос – 7-1, ПАОК – 6-2, АЕК – 5-3, Перистери – 5-3, Ираклис – 4-4, Промитеас – 4-5, Кардицас – 3-5, Миконос – 3-5, Арис – 3-5, Марусси – 2-6, Колоссос – 2-7, Паниониос – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
