Остин Ривз заболтался с Кайри Ирвингом в концовке матча, заставив Джей Джей Редика кричать на него через всю площадку
Остин Ривз расслабился под конец игры с «Далласом».
При «+12» на последней минуте матча защитник «Лейкерс» Остин Ривз заговорился с травмированным разыгрывающим «Мэверикс» Кайри Ирвингом, стоя в углу в нападении. Главный тренер Джей Джей Редик несколько секунд пытался докричаться до него через всю площадку («AR!»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
