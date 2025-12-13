Чет Холмгрен рад возвращению Вембаньямы: «Хотим играть против сильных команд в полном составе»
Чет Холмгрен отреагировал на возвращение Вембаньямы после травмы.
Центровой «Тандер» Чет Холмгрен утверждает, что рад возвращению в строй лидера «Сперс» Виктора Вембаньямы после травмы, которая вынудила его пропустить 12 матчей.
Француз, как ожидается, сыграет в полуфинале Кубка НБА против «Оклахомы».
«Мы хотим играть против сильных команд, которые полностью здоровы и имеют в строю всех своих лучших игроков. «Сперс» хороши, а возвращение Вембаньямы только улучшит их. Так что я радуюсь.
«Сперс» – отличная молодая команда. Они полны решимости. Они дают результат, играют прямо сейчас. Добавьте сюда Виктора, это делает их только сильнее. Так что мы рады противостоять им. Уверен, что и они с воодушевлением выйдут против нас. Всех ждет хорошая игра», – констатировал Холмгрен.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
