Чет Холмгрен рад возвращению Вембаньямы: «Хотим играть против сильных команд в полном составе»

Чет Холмгрен отреагировал на возвращение Вембаньямы после травмы.

Центровой «Тандер» Чет Холмгрен утверждает, что рад возвращению в строй лидера «Сперс» Виктора Вембаньямы после травмы, которая вынудила его пропустить 12 матчей.

Француз, как ожидается, сыграет в полуфинале Кубка НБА против «Оклахомы».

«Мы хотим играть против сильных команд, которые полностью здоровы и имеют в строю всех своих лучших игроков. «Сперс» хороши, а возвращение Вембаньямы только улучшит их. Так что я радуюсь.

«Сперс» – отличная молодая команда. Они полны решимости. Они дают результат, играют прямо сейчас. Добавьте сюда Виктора, это делает их только сильнее. Так что мы рады противостоять им. Уверен, что и они с воодушевлением выйдут против нас. Всех ждет хорошая игра», – констатировал Холмгрен.