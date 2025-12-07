Гретцки о жеребьевке ЧМ-2026: «О′Нил, Брэди и Джадж – одни из самых приятных людей, которых я встречал. Я провел отличный день, спасибо, ФИФА»

Уэйн Гретцки высказался об участии в жеребьевке ЧМ-2026 по футболу.

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки высказался об участии в жеребьевке чемпионата мира по футболу-2026.

В жеребьевке также приняли участие экс-центровой баскетбольных «Лейкерс » и «Майами » Шакил О ′Нил, бывший игрок в американский футбол Том Брэди, выступавший за «Нью-Ингленд », а также бейсболист «Янкис » Аарон Джадж.

Гретцки выложил фото с О′Нилом, Брэди и Джаджем в соцсети.

«Эти трое – одни из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал.

Я провел отличный день, спасибо, ФИФА», – подписал фотографию Гретцки.

«Кюракко, Макадония». Гретцки неправильно произнес названия стран во время жеребьевки ЧМ-2026 и сам подшучивал над этим. Произношение названия Ганы Уэйну, вероятно, подсказали

