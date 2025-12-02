Демар Дерозан о необходимости изменений в «Кингз»: «Это зависит не от меня. Моя работа – приходить и делать все, что требуется для победы»

Форвард «Кингз» Демар Дерозан уклонился от разговора об изменениях в команде.

Форвард «Сакраменто » Демар Дерозан уклонился от разговора об изменениях в команде. Комментируя слабые результаты команды (5-16), ветеран заявил, что он сосредоточен исключительно на подготовке к играм.

«Понимаете, это зависит не от меня. Это не мое решение. Моя работа – приходить сюда и делать все, что требуется, чтобы помочь команде победить. Это все, что я могу контролировать», – заявил Дерозан.

В этом сезоне 36-летний баскетболист набирает в среднем 18,4 очка, 3 подбора и 3,6 передачи за игру.