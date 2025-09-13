Первый игрок НБА, сделавший каминг-аут, проходит лечение в связи с опухолью головного мозга
Джейсон Коллинз борется с тяжелым заболеванием .
Первый игрок НБА, который открыто рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации, проходит лечение в связи с опухольюи головного мозга. Об этом сообщила семья экс-баскетболиста в четверг.
«Джейсон и его семья приветствуют вашу поддержку и молитвы и просят не беспокоить их, поскольку посвящают все свое внимание его здоровью и благополучию», – говорится в заявлении семьи Коллинза, опубликованном НБА.
Коллинз завершил карьеру в 2014 году после 13 сезонов в НБА. После этого он стал официальным послом лиги. Центровой объявил о своей гомосексуальности в 2013 году.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
