Джо Маззулла о возможном возвращении Тейтума в этом сезоне: «Все зависит от него самого. Мы доверяем его мнению»

Джо Маззулла рассказал о возможном возвращении Тейтума в этом сезоне.

Главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла порассуждал о возможном возвращении лидера команды Джейсона Тейтума уже в этом сезоне.

«Все зависит от него самого. В конечном итоге, его здоровье – это самое важное. Мы доверяем ему, доверяем команде, которая его окружает – с ним работают отличные ребята – от этого и будем отталкиваться.

Так что все начинается с того, на каком уровне, по мнению самого Джейсона и его команды, он находится», – заявил специалист.

Тейтум восстанавливается после разрыва ахилла с опережением графика. Изначально планировалось, что форвард не сыграет в сезоне-25/26.

На данном этапе Джейсон уже участвует в спаррингах 1 на 1.