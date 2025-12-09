  • Спортс
Джо Маззулла: «То, что «Бостон» поднялся с 10-го на 3-е место, ничего не значит и ничего не показывает»

Маззулла выразил свое отношение к успешному отрезку «Селтикс».

«Бостон» одержал 5 побед подряд и имеет результат 10-2 за последние 12 игр. Главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла заявил, что есть вещи поважнее, чем недавние успехи команды.

«То, что мы поднялись с 10-го на 3-е место на Востоке, ничего не значит. Это ничего не показывает. В лиге бывают взлеты и падения. В конечном счете, у нас есть четкое понимание того, кто мы есть, – а сезон предоставляет возможности, вызовы и проверки тому, как долго вы можете оставаться лучшей версией себя. А когда у вас все пойдет не так, как быстро вы сможете вернуться? В среду у нас важная тренировка, и это следующее серьезное испытание – то, как мы подойдем к этому дню. Вот это – единственное, что имеет значение», – заявил Маззулла.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Джо Маззуллы
