Джо Маззулла: «Не думаю о возвращении Тейтума на площадку. Он и так ведет команду за собой своим постоянным присутствием»
Джо Маззулла не строит планы на возможности возвращения Джейсона Тейтума.
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум активно занимается реабилитацией, рассчитывая на возвращение к финальным этапам сезона. Главный тренер Джо Маззулла прокомментировал эту возможность.
«Без понятия. Не думаю об этом. Меня заботили только его связи с командой, и тут он достоен максимального уважения. Он на скамейке во время каждого матча. В поездках, работает рядом со всеми на тренировках. На просмотрах записей, на бросковых разминках. Он ведет команду за собой своим присутствием.
Все остальное сложится само собой. В этот момент важнее всего оставаться командой, не отдаляться, это главная часть успеха. И он отлично с ней справляется», – поделился Маззулла.
«Селтикс» идут с результатом 10-8 в зоне плей-ин.
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?2960 голосов
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Andscape
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости