Тайриз Халибертон: «Джейсон Тейтум и Деджонте Мюррэй очень помогают в восстановлении»

Тайриз Халибертон поблагодарил помощников в реабилитации после травмы ахилла.

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия в 7-м матче финала НБА.

«Единственной положительной стороной всего этого была помощь со стороны парней. Я не единственный, кому приходится проходить через это. Джейсон ТейтумБостон») и Деджонте Мюррэй («Новый Орлеан») очень сильно мне помогли.

У меня раньше не было особенных контактов с Деджонте, но теперь мы часто общаемся. Он постоянно справляется о моем состоянии», – поделился Халибертон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Yahoo! Sports
