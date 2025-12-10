Тайриз Халибертон: «Джейсон Тейтум и Деджонте Мюррэй очень помогают в восстановлении»
Тайриз Халибертон поблагодарил помощников в реабилитации после травмы ахилла.
Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия в 7-м матче финала НБА.
«Единственной положительной стороной всего этого была помощь со стороны парней. Я не единственный, кому приходится проходить через это. Джейсон Тейтум («Бостон») и Деджонте Мюррэй («Новый Орлеан») очень сильно мне помогли.
У меня раньше не было особенных контактов с Деджонте, но теперь мы часто общаемся. Он постоянно справляется о моем состоянии», – поделился Халибертон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Yahoo! Sports
