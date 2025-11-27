«Сакраменто» контактировал с «Мемфисом» на предмет обмена Джа Морэнта

Названа команда НБА, которая хочет выменять Джа Морэнта.

По информации Майкла Скотто, «Сакраменто » выходил на связь с «Мемфисом », чтобы обсудить возможный обмен звездного разыгрывающего Джа Морэнта .

«Кингз» были среди команд, которые интересовались доступностью Джа Морэнта, а также дали понять, что клуб оценит рынок для Домантаса Сабониса, Зака ​​Лавина и Демара Дерозана», – пишет журналист.

В 12 матчах сезона Морэнт набирает 17,9 очка, 3,5 подбора и 7,6 передачи за игру. Считается, что «Гризлис» готовы обменять своего лидера, у которого не сложились отношения с главным тренером и регулярно случаются проблемы дисциплинарного характера.

«Сакраменто» готов к перестройке состава на фоне неудовлетворительных результатов.