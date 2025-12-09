  • Спортс
Рич Пол: «Не думаю, что у «Лейкерс» достаточно ресурсов, чтобы выйти в финал Западной конференции»

Агент Леброна сомневается, что «Лейкерс» способны выиграть титул в этом сезоне.

Несмотря на солидный старт сезона «Лейкерс» (17‑6), агент Леброна Джеймса Рич Пол сомневается, что команда обладает достаточными ресурсами для борьбы за титул.

«Лично я не думаю, что «Лейкерс» сейчас достаточно сильны, чтобы быть претендентами. Не сейчас. Я не думаю, что у них достаточно ресурсов, чтобы выйти в финал Западной конференции. С этой точки зрения, я не считаю, что команда готова бороться за титул», – заявил Пол в дебютном выпуске подкаста Game Over.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети Х
