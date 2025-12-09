  • Спортс
Джеймс Уорти: «У Леброна есть возможность расслабиться, но когда нужен старший брат, он будет рядом»

Легенда «Лейкерс» Джеймс Уорти о роли 40-летнего Леброна в «Лейкерс».

Легендарный игрок «Лейкерс» Джеймс Уорти считает, что 40-летний Леброн Джеймс отлично вписывается в нынешнюю калифорнийскую команду.

«Он будет делать то, что хочет. В этом и заключается прелесть сезона Леброна. Он будет играть в стартовом составе. Вокруг него все эти молодые таланты, а он помогает им проявлять себя и расцветать.

Но когда нужен старший брат, который возьмется за дело и позаботится обо всех? Он будет рядом.

Он может делать за счет набранных очков, может делать это с передачами, как это было со скидкой на Руи Хатимуру. Он наблюдает. У него не случалось такого сезона, когда была возможность расслабиться и сидеть сложа руки… Но когда нужно проявить себя, он будет рядом и сделает это», – считает Уорти.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
