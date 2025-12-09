«Куда он должен уйти?» Рич Пол исключил вероятность того, что Леброн Джеймс покинет «Лейкерс» в этом сезоне

Рич Пол исключил уход Леброна Джеймса из «Лейкерс» в сезоне‑2025/26.

Рич Пол, генеральный директор агентства Klutch Sports и представитель Леброна Джеймса , однозначно заявил в дебютном выпуске подкаста Game Over (совместный проект с Максом Келлерманом), что форвард завершит нынешний сезон в составе «Лейкерс ».

Когда Келлерман спросил, есть ли вероятность, что почти 41‑летний Джеймс не доиграет сезон в «Лейкерс», Пол ответил: «Нет. Куда он должен уйти? Сделает ли Леброн «Никс» сильнее? Конечно. Но то же самое скажут 29 других команд».

При этом он подчеркнул, что у Джеймса в контракте прописано право вето на обмен, поэтому любая потенциальная сделка возможна только с согласия баскетболиста.