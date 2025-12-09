Леброн Джеймс предугадал розыгрыш «Филадельфии» в концовке матча

Леброн Джеймс заранее знал розыгрыш «Филадельфии» в концовке матча.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вновь продемонстрировал свой выдающийся баскетбольный интеллект в концовке матча с «Филадельфией».

В решающий момент он буквально прочитал действия соперника: заранее распознал комбинацию, перехватил передачу и помог «озерникам» удержать победу (112:108).

Помимо этого, Леброн набрал 29 очков, 7 подборов и 6 результативных передач.