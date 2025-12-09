Леброн Джеймс предугадал розыгрыш «Филадельфии» в концовке матча
Леброн Джеймс заранее знал розыгрыш «Филадельфии» в концовке матча.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вновь продемонстрировал свой выдающийся баскетбольный интеллект в концовке матча с «Филадельфией».
В решающий момент он буквально прочитал действия соперника: заранее распознал комбинацию, перехватил передачу и помог «озерникам» удержать победу (112:108).
Помимо этого, Леброн набрал 29 очков, 7 подборов и 6 результативных передач.
