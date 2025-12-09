Руди Гобер отыгрался на Марке Уильямсе за удар по голове, толкнув его в спину во время прыжка, и заработал удаление

Гобер получил удаление за неспортивное нарушение на Уильямсе.

В одном из эпизодов матча против «Миннесоты» центровой «Финикса » Марк Уильямс ударил по голове центрового «Вулвс» Руди Гобера , пытаясь заблокировать его бросок со спины. За это нарушение Уильямсу выписали неспортивный фол первой степени.

Спустя 2,5 минуты игрового времени уже Гобер сфолил на Уильямсе, толкнув того в спину во время прыжка. Судьи расценили этот момент как неспортивный фол второй степени, означающий удаление.

Гобер покинул площадку с 15 очками и 8 подборами, а Уильямс стал самым результативным игроком победивших в матче «Санс» (108:105) – 22 очка.