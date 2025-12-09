  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Руди Гобер отыгрался на Марке Уильямсе за удар по голове, толкнув его в спину во время прыжка, и заработал удаление
Видео
11

Руди Гобер отыгрался на Марке Уильямсе за удар по голове, толкнув его в спину во время прыжка, и заработал удаление

Гобер получил удаление за неспортивное нарушение на Уильямсе.

В одном из эпизодов матча против «Миннесоты» центровой «Финикса» Марк Уильямс ударил по голове центрового «Вулвс» Руди Гобера, пытаясь заблокировать его бросок со спины. За это нарушение Уильямсу выписали неспортивный фол первой степени.

Спустя 2,5 минуты игрового времени уже Гобер сфолил на Уильямсе, толкнув того в спину во время прыжка. Судьи расценили этот момент как неспортивный фол второй степени, означающий удаление.

Гобер покинул площадку с 15 очками и 8 подборами, а Уильямс стал самым результативным игроком победивших в матче «Санс» (108:105) – 22 очка.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
logoМиннесота
logoФиникс
logoРуди Гобер
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoМарк Уильямс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Лейкерс» поднялись на 3-е место, «Бостон» ворвался в Топ-10
8 декабря, 21:41
«Миннесота» заинтересована в Кайри Ирвинге (Брэндон Робинсон)
8 декабря, 05:46
Энтони Эдвардс стал лидером «Миннесоты» по количеству игр с 30+ очками
1 декабря, 09:52
Главные новости
Кендрик Перкинс: «Лейкерс» не смогут остановить даже машину на пешеходном переходе рядом со школой»
17 минут назад
Джеймс Уорти: «Молодежь с уверенностью и дисциплиной – у «Сперс» нет слабых сторон»
31 минуту назад
Виктор Вембаньяма, Энтони Эдвардс и Кейд Каннингем – самые перспективные игроки НБА до 25 лет по мнению ESPN
48 минут назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Самару»
сегодня, 12:43
Джимми Батлер: «Стеф и Дрэймонд могут терять мяч, сколько влезет, остальным – нельзя»
сегодня, 12:39
Стефен Карри сыграет против «Миннесоты», Дрэймонд Грин и Эл Хорфорд пропустят матч
сегодня, 12:18
Ричард Джефферсон выступил против Кендрика Перкинса, назвавшего Янниса Адетокумбо «трусом»
сегодня, 12:01
«Миннесота» связывалась с «Чикаго» по поводу обмена Коби Уайта (Chicago Sun-Times)
сегодня, 11:12
Данк Тима Хардуэя-младшего и переход из защиты в атаку «Нового Орлеана» стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Зак Иди лидирует в НБА по разнице в net-рейтинге с ним и без него на площадке
сегодня, 09:43
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Автодора» Олег Родионов: «Терренсу Эдвардсу были предоставлены практически идеальные условия, но начались проблемы с дисциплиной»
39 минут назад
Терренс Эдвардс: «Саратов часто становился целью атак дронов. Не могу рисковать жизнью, у меня есть сын»
сегодня, 13:10
Адриатическая лига. «Мега» примет «Задар», «Сплит» сыграет с «Игокеа»
сегодня, 09:06
Чемпионат Турции. «Галатасарай» примет «Меркезефенди»
сегодня, 12:43
Чемпионат Франции. «Нантер» встретится с «Ле-Маном»
сегодня, 08:58
Евролига. «Монако» сыграет с «Фенербахче», «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» и другие матчи
сегодня, 12:42
Руи Хатимура собирался поставить 500000 долларов, выигранные в Кубке НБА, на черное в рулетке
сегодня, 10:03
163-сантиметровый данкер впечатлил Шакила О′Нила, Винса Картера и Нэйта Робинсона, получив высший балл
сегодня, 08:14Видео
«Маккаби Тель-Авив» впервые за два года проводит домашний матч Евролиги в Израиле
вчера, 20:17Фото
Бобан Марьянович официально стал игроком «Илирии»
вчера, 18:39