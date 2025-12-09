Руди Гобер отыгрался на Марке Уильямсе за удар по голове, толкнув его в спину во время прыжка, и заработал удаление
Гобер получил удаление за неспортивное нарушение на Уильямсе.
В одном из эпизодов матча против «Миннесоты» центровой «Финикса» Марк Уильямс ударил по голове центрового «Вулвс» Руди Гобера, пытаясь заблокировать его бросок со спины. За это нарушение Уильямсу выписали неспортивный фол первой степени.
Спустя 2,5 минуты игрового времени уже Гобер сфолил на Уильямсе, толкнув того в спину во время прыжка. Судьи расценили этот момент как неспортивный фол второй степени, означающий удаление.
Гобер покинул площадку с 15 очками и 8 подборами, а Уильямс стал самым результативным игроком победивших в матче «Санс» (108:105) – 22 очка.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
