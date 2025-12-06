Шэй Гилджес-Александер повторил рекорд НБА, набрав 30+ очков за 30 или менее минут в девятый раз за сезон
Шэй Гилджес-Александер повторил рекорд Янниса Адетокумбо.
Сегодняшний матч против «Далласа» стал для защитника «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера 9-м в текущем сезоне, когда ему удалось набрать 30 и более очков за 30 и менее минут.
Этот результат сравнялся с абсолютным рекордом по количеству таких матчей за сезон, установленным форвардом «Милуоки» Яннисом Адетокумбо в сезоне-2019/20.
Чтобы достичь этой отметки, Адетокумбо понадобились 63 игры, в то время как Гилджес-Александеру всего 23.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
