13

Шэй Гилджес-Александер повторил рекорд НБА, набрав 30+ очков за 30 или менее минут в девятый раз за сезон

Шэй Гилджес-Александер повторил рекорд Янниса Адетокумбо.

Сегодняшний матч против «Далласа» стал для защитника «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера 9-м в текущем сезоне, когда ему удалось набрать 30 и более очков за 30 и менее минут.

Этот результат сравнялся с абсолютным рекордом по количеству таких матчей за сезон, установленным форвардом «Милуоки» Яннисом Адетокумбо в сезоне-2019/20.

Чтобы достичь этой отметки, Адетокумбо понадобились 63 игры, в то время как Гилджес-Александеру всего 23.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
