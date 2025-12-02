Шэй Гилджес‑Александер о прогрессе Эджея Митчелла: «Его понимание игры сразу бросается в глаза. Он выходит на площадку и сам находит решения»
Звезда «Тандер» высоко оценил игровые инстинкты и зрелость Эджея Митчелла.
Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес‑Александер высоко оценил уровень игры молодого партнера по команде Эджея Митчелла, отметив его зрелость и игровое чутье.
«Он просто очень хороший баскетболист. Его понимание игры сразу бросается в глаза. Он просто понимает, как нужно играть. Играя с ним, словно оказываешься на уличной площадке.
Эджею не нужно, чтобы для него разыгрывали комбинацию. Ему не нужна жесткая структура. Он выходит на площадку и сам находит решения, делает правильные ходы, играет с отдачей и помогает побеждать. С ним мне проще», – сказал Гилджес-Александер.
В текущем сезоне Эджей Митчелл сыграл 21 матч, набирая в среднем 15,2 очка, 3,5 подбора и 3,7 передачи за 26 минут на паркете.
Источник: The Oklahoman
