Шэй Гилджес‑Александер о прогрессе Эджея Митчелла: «Его понимание игры сразу бросается в глаза. Он выходит на площадку и сам находит решения»

Звезда «Тандер» высоко оценил игровые инстинкты и зрелость Эджея Митчелла.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес‑Александер высоко оценил уровень игры молодого партнера по команде Эджея Митчелла , отметив его зрелость и игровое чутье.

«Он просто очень хороший баскетболист. Его понимание игры сразу бросается в глаза. Он просто понимает, как нужно играть. Играя с ним, словно оказываешься на уличной площадке.

Эджею не нужно, чтобы для него разыгрывали комбинацию. Ему не нужна жесткая структура. Он выходит на площадку и сам находит решения, делает правильные ходы, играет с отдачей и помогает побеждать. С ним мне проще», – сказал Гилджес-Александер.

В текущем сезоне Эджей Митчелл сыграл 21 матч, набирая в среднем 15,2 очка, 3,5 подбора и 3,7 передачи за 26 минут на паркете.