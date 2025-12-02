Пол Пирс и Дэнни Грин считают, что у Майкла Джордана был ограниченный атакующий арсенал: «У Шэя он побольше»

Пол Пирс: У Майкла Джордана был ограниченный атакующий арсенал.

Экс-игроки НБА Пол Пирс и Дэнни Грин сравнили атакующие умения Майкла Джордана и Шэя Гилджес-Александера .

Пирс : «Для начала давайте определим, что такое «арсенал»? Это просто финты, предваряющие бросок?»

Грин : «Это не только контроль мяча, но и множество различных приемов в твоем арсенале».

Пирс : «У Майка был ограниченный арсенал. Но ему не нужно было делать всю эту вычурную фигню, он сразу переходил к делу».

Грин : «У Шэя арсенал побольше, но он обычно использует его, чтобы занять свою позицию для броска. У Майка арсенал был, но ему не нужно было его использовать».