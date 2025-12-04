Крису Полу вряд ли удастся подписать еще один контракт в НБА (LA Times)
Стало известно о будущем Криса Пола после расставания с «Клипперс».
Разыгрывающий Крис Пол с высокой вероятностью больше не появится на площадке в матче НБА.
Как сообщает LA Times, прославленному ветерану вряд ли удастся подписать еще один контракт с клубом лиги из-за влияния на раздевалку и возраста.
«Он уже не тот игрок, что был раньше», – рассказал источник в ответ на вопрос о возможных опциях 40-летнего плеймейкера.
В ноябре Пол известил, что нынешний сезон станет для него последним в карьере.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Los Angeles Times
