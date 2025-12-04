Кавай Ленард об отстранении Криса Пола: «Я был шокирован»
Кавай Ленард не ожидал ухода Криса Пола.
«Клипперс» отстранили разыгрывающего Криса Пола от командной деятельности и будут определять дальнейшие шаги в плане расставания с баскетболистом. Для форварда Кавая Ленарда это стало неожиданностью.
«Это меня шокировало. Полагаю, прошла беседа, и фронт-офис принял решение», – рассудил баскетболист.
Ленард признался, что с удовольствием беседовал с Полом по поводу возможных улучшений в команде.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ома Янмисука
