2

Кавай Ленард об отстранении Криса Пола: «Я был шокирован»

Кавай Ленард не ожидал ухода Криса Пола.

«Клипперс» отстранили разыгрывающего Криса Пола от командной деятельности и будут определять дальнейшие шаги в плане расставания с баскетболистом. Для форварда Кавая Ленарда это стало неожиданностью.

«Это меня шокировало. Полагаю, прошла беседа, и фронт-офис принял решение», – рассудил баскетболист.

Ленард признался, что с удовольствием беседовал с Полом по поводу возможных улучшений в команде.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ома Янмисука
