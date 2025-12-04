Болельщики в Атланте скандировали «Где Крис Пол?» во время матча с «Клипперс»
Фанаты «Хоукс» потроллили «Клипперс».
Болельщики в Атланте скандировали «Где Крис Пол?» во время матча местной команды с «Клипперс».
В среду стало известно, что калифорнийский клуб в одностороннем порядке решил прекратить сотрудничество с ветераном.
«Клипперс» в первой игре после громкой новости прервали неудачную серию, победив со счетом 115:92.
