Болельщики в Атланте скандировали «Где Крис Пол?» во время матча с «Клипперс»

Фанаты «Хоукс» потроллили «Клипперс».

Болельщики в Атланте скандировали «Где Крис Пол?» во время матча местной команды с «Клипперс ».

В среду стало известно, что калифорнийский клуб в одностороннем порядке решил прекратить сотрудничество с ветераном.

«Клипперс» в первой игре после громкой новости прервали неудачную серию, победив со счетом 115:92.