Леброн Джеймс заболтался со скамейкой «Финикса», проигрывая 21 очко, Джей Джей Редику пришлось взять тайм-аут

Редику не понравилось расслабленное отношение Джеймса к игре.

В конце третьей четверти матча против «Финикса » «Лейкерс » уступали «-21», а форвард Леброн Джеймс стоял в углу площадки и общался с игроками на скамейке соперника.

Главного тренера «озерников» Джей Джей Редика не устроило происходящее, и он попросил тайм-аут, качанием головы показывая недовольство.

«Лейкерс» проиграли матч (108:125). Джеймсу же удалось продолжить свою серию из 1297 игр с минимум 10-ю набранными очками.