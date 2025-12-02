Леброн Джеймс заболтался со скамейкой «Финикса», проигрывая 21 очко, Джей Джей Редику пришлось взять тайм-аут
Редику не понравилось расслабленное отношение Джеймса к игре.
В конце третьей четверти матча против «Финикса» «Лейкерс» уступали «-21», а форвард Леброн Джеймс стоял в углу площадки и общался с игроками на скамейке соперника.
Главного тренера «озерников» Джей Джей Редика не устроило происходящее, и он попросил тайм-аут, качанием головы показывая недовольство.
«Лейкерс» проиграли матч (108:125). Джеймсу же удалось продолжить свою серию из 1297 игр с минимум 10-ю набранными очками.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
