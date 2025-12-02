Леброн Джеймс о травме стопы: Это называется старость.

Звездный форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс объяснил истоки травмы, из-за которой он пропустил вчерашний матч против «Нового Орлеана».

«Это называется старость. Вы понимаете, да? Ты просыпаешься с дерьмом, которого у тебя не было еще вчера», – смеясь, сказал 40-летний форвард.

Суперзвезда «озерников» принял участие в сегодняшнем проигранном матче против «Финикса» (108:125), но набрал только 10 очков (3 из 10 с игры, 1 из 4 из-за дуги, 3 из 4 с линии) и 3 передачи за 31 минуту на паркете.