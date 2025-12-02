6

Лука Дончич о поражении от «Финикса»: «Это моя вина. Нельзя допускать 9 потерь»

Лука Дончич о поражении от «Финикса»: Это моя вина. Нельзя допускать 9 потерь.

Звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич объяснил причины проигрыша в матче против «Финикса» (108:125).

«Это моя вина. Нельзя допускать 9 потерь. Во второй четверти вместо того, чтобы бросать, я пытался вовлечь партнеров, но 9 потерь это слишком», – сказал защитник.

Дончич стал результативным игроком встречи с 38 очками, но допустил 9 потерь при 5 передачах.

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»? Нужно 74 победы из 82 в регулярке8034 голоса
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Луки Дончича
logoЛейкерс
logoЛука Дончич
logoФиникс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Диллон Брукс потроллил Леброна Джеймса, повторив его жест плечами после данка
2 декабря, 05:45Видео
Девин Букер не смог продолжить матч против «Лейкерс» из-за травмы паха
2 декабря, 05:08
Джей Джей Редик о старте 15-4: «В коробке осталось еще много кусков пиццы, которые мы можем заполучить»
1 декабря, 11:58
Главные новости
Леброн Джеймс об эмоциях по поводу завершения рекордной серии: «Их нет. Мы же победили»
25 минут назад
Дерек Лайвли выбыл на неопределенный срок
48 минут назад
Дрэймонд Грин не доиграл матч против «Филадельфии» из-за травмы стопы
сегодня, 05:09
Ви Джей Эджкомб забил победный мяч за 0,9 секунды до конца, Тайриз Макси заблокировал спасительный бросок «Голден Стэйт»
сегодня, 04:53Видео
Леброн Джеймс пожертвовал серией из 1297 игр с 10+ очками, отдав передачу Руи Хатимуре для победного броска
сегодня, 04:36Видео
НБА. Трехочковый под сирену Руи Хатимуры с передачи Леброна Джеймса, у которого прервалась серия из 1297 игр с 10+ очками, позволил «Лейкерс» обыграть «Торонто»; «Филадельфия» одолела «Голден Стэйт» благодаря решающему броску Ви Джей Эджкомба и блок-шоту Тайриза Макси и другие результаты
сегодня, 04:16
Евролига. 25 очков Динуидди не спасли «Баварию» от поражения в игре с «Партизаном», «Реал» на выезде обыграл «Анадолу Эфес»
вчера, 21:49
НБА оштрафовала «Кливленд» на 250 000 долларов за нарушение политики по участию игроков в матчах
вчера, 21:45
«Монако» побил рекорд Евролиги по очкам в матче без овертайма
вчера, 21:19
Майкл Портер о сыгранности «Бруклина»: «Мы реально прибавляем, каждый начинает находить свой ритм»
вчера, 20:34
Ко всем новостям
Последние новости
Winline Basket Cup. «Зенит» победил «Игокеа» благодаря трехочковому Трента Фрэйзера на последних секундах
вчера, 20:53
Еврокубок. «Бахчешехир» проиграл «Нептунасу», «Литкабелис» дома уступил «Лондону» и другие результаты
вчера, 20:42
Болельщики «Партизана» освистали команду перед матчем с «Баварией»
вчера, 20:17Видео
Евгений Пашутин после матча с «Пари НН»: «Лучший показатель – 3 очка соперника в заключительной четверти за 9 минут»
вчера, 18:01
Сергей Козин о поражении от «Пармы»: «Сыграли неплохо, но не хватило свежести в конце игры»
вчера, 17:32
«Анадолу Эфес» интересуется Сэйбеном Ли
вчера, 16:05
«Партизан» обратился к болельщикам перед матчем с «Баварией»: «Не забывайте, какой ущерб могут нанести необдуманные поступки»
вчера, 15:24
Александер Секулич о матче с «Игокеа»: «Для нас главное – сохранять дисциплину, контролировать темп и соответствовать физической форме соперника»
вчера, 15:06
Омер Юртсевен готов сыграть в матче с «Валенсией»
вчера, 14:41
Ваня Маринкович: «Желько Обрадович сказал мне продолжать бороться за клуб»
вчера, 14:23