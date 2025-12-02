Лука Дончич о поражении от «Финикса»: «Это моя вина. Нельзя допускать 9 потерь»
Лука Дончич о поражении от «Финикса»: Это моя вина. Нельзя допускать 9 потерь.
Звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич объяснил причины проигрыша в матче против «Финикса» (108:125).
«Это моя вина. Нельзя допускать 9 потерь. Во второй четверти вместо того, чтобы бросать, я пытался вовлечь партнеров, но 9 потерь это слишком», – сказал защитник.
Дончич стал результативным игроком встречи с 38 очками, но допустил 9 потерь при 5 передачах.
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости