Братья Моррисы раскритиковали Ван Ганди за то, что он считает Йокича лучше Джеймса: «Леброн засовывал ногу в твою задницу так глубоко, что выбивал тебе зубы»

Близнецы Моррисы не согласны с Ван Ганди по поводу лучшего игрока в истории.

Бывший тренер НБА, а ныне комментатор, Стэн Ван Ганди в выпуске шоу Зака Лоу высоко оценил Николу Йокича , заявив, что он, возможно, лучший игрок в истории НБА .

Братья-близнецы Маркифф и Маркус Моррисы грубо раскритиковали Ван Ганди за то, что предпочел Йокича Кобе Брайанту, Майклу Джордану и Леброну Джеймсу . Они также заявили, что Алекс Карузо не смог бы опекать Брайанта, Джордана или Джеймса так же, как он защищался против Йокича в прошедшем плей-офф.

«Йокич ни черта не лучше Брона... Леброн засовывал ногу в твою задницу так глубоко, что выбивал тебе зубы.

Как ты вообще мог такое произнести? Ты никогда не проходил Леброна в плей-офф, ты никогда не обыгрывал его ни в чем... Я даже не думаю, что ты встречался с Йокичем так уж много», – сказали Моррисы.