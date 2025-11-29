  • Спортс
  • Братья Моррисы раскритиковали Ван Ганди за то, что он считает Йокича лучше Джеймса: «Леброн засовывал ногу в твою задницу так глубоко, что выбивал тебе зубы»
29

Близнецы Моррисы не согласны с Ван Ганди по поводу лучшего игрока в истории.

Бывший тренер НБА, а ныне комментатор, Стэн Ван Ганди в выпуске шоу Зака Лоу высоко оценил Николу Йокича, заявив, что он, возможно, лучший игрок в истории НБА.

Братья-близнецы Маркифф и Маркус Моррисы грубо раскритиковали Ван Ганди за то, что предпочел Йокича Кобе Брайанту, Майклу Джордану и Леброну Джеймсу. Они также заявили, что Алекс Карузо не смог бы опекать Брайанта, Джордана или Джеймса так же, как он защищался против Йокича в прошедшем плей-офф.

«Йокич ни черта не лучше Брона... Леброн засовывал ногу в твою задницу так глубоко, что выбивал тебе зубы.

Как ты вообще мог такое произнести? Ты никогда не проходил Леброна в плей-офф, ты никогда не обыгрывал его ни в чем... Я даже не думаю, что ты встречался с Йокичем так уж много», – сказали Моррисы.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sportskeeda
