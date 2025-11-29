Никола Йокич исполнил очередную красивую передачу из-за спины

Йокич порадовал зрителей красивым пасом.

В одном из эпизодов игры против «Сан-Антонио » центровой «Денвера » Никола Йокич с помощью передачи из-за спины нашел под кольцом форварда Спенсера Джонса, который завершил атаку данком.

По итогам проигранной встречи (136:139) на счету Йокича 21 очко (7 из 10 с игры), 9 подборов и 10 передач при 4 потерях.