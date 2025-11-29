  • Спортс
9

Леброн Джеймс: «С гордостью наблюдаю за Бронни и его взрослением. Стараюсь помогать, но он должен пройти свой собственный путь»

Леброн Джеймс оценил игру своего сына Бронни.

Суперзвезда НБА Леброн Джеймс оценил путь, который уже прошел в НБА его старший сын и одноклубник по «Лейкерс» Бронни Джеймс.

«Все здорово. Смотрю на это не только как отец, но и как живущий баскетболом человек. И мне приятно видеть, как он набирается опыта, делает правильные вещи в G-лиге, чувствует себя все увереннее, затем проявляет себя в Летней лиге и продолжает набираться уверенности в собственных силах. И когда приходило его время в этом сезоне, он был готов выйти и проявить себя.

Я с гордостью наблюдаю за ним и его взрослением. У него получается проявить себя не только дома, вот он уже хорошо играет на бэк-ту-бэке в недружелюбном Портленде, а затем делает это снова. В этом и заключается суть НБА.

Бронни должен пройти свой собственный путь. Я могу послужить для него примером, могу поделиться с ним кое-чем из того, что видел и знаю, но хочу, чтобы он сам прошел через этот огонь.

Лучшего учителя не существует. Он сам должен пройти через этот опыт, справиться с трудностями и стать сильнее. Он любит игру, а это самое главное. Ему нравится работать, а ничто не заменит упорный труд», – заявил 40-летний форвард.

