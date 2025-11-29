  • Спортс
Яннис Адетокумбо: «Надо думать о мелочах и деталях, тогда все сложится в нужную формулу. Вернуть соревновательный настрой»

Яннис Адетокумбо расстроен текущей игрой «Бакс»: надо соревноваться.

Возвращение Янниса Адетокумбо не помогло «Бакс» прервать серию из 7 поражений подряд. Форвард поделился своими соображениями о выходе из черной полосы.

«Надо приходить, делать то, за что тебе платят: защищаться, подбирать, проделывать всю мелкую работу. Иногда, когда ты заботишься о мелочах, деталях, все складывается в нужную формулу.

Бывает начинаешь настолько зацикливаться на наборе очков, атаке кольца, что перестаешь делать все остальное. Нельзя слишком долго переживать о паре бросков, которые ты смазал. Это 4 секунды из 48 минут матча.

Мы должны вернуть соревновательный настрой. Это не театр одного актера, действовать надо вместе. Двигать мяч, находить открытые «трешки», бежать, создавать пространство.

Вернуть соревновательный дух на нужный уровень. Никаких личных целей, никакого решения личных проблем, только победы. Чем больше мы будем побеждать, тем проще всем будет позаботиться о себе в будущем», – заявил Адетокумбо.

Источник: The Athletic
