Яннис Адетокумбо: «Жаль, что снова не поедем в Вегас, но главное – это серия из семи поражений. Я хочу побеждать»
Яннис Адетокумбо отреагировал на очередное поражение «Милуоки».
Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо прокомментировал поражение от «Никс» (109:118) в матче Кубка НБА.
«Милуоки» потерял шансы на защиту титула во внутрисезонном турнире и потерпел седьмое поражение подряд.
«У нас была возможность поехать в Вегас во второй раз подряд. Очень обидно, что в итоге не поедем и не удастся поиграть в казино. Но важнее всего то, что я хочу побеждать. Мы проиграли семь раз подряд. Не помню, когда в последний раз проигрывал семь раз подряд. Мне нужны победы», – заявил вернувшийся после травмы баскетболист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Reddit r/nba
