  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Яннис Адетокумбо: «Жаль, что снова не поедем в Вегас, но главное – это серия из семи поражений. Я хочу побеждать»
2

Яннис Адетокумбо: «Жаль, что снова не поедем в Вегас, но главное – это серия из семи поражений. Я хочу побеждать»

Яннис Адетокумбо отреагировал на очередное поражение «Милуоки».

Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо прокомментировал поражение от «Никс» (109:118) в матче Кубка НБА.

«Милуоки» потерял шансы на защиту титула во внутрисезонном турнире и потерпел седьмое поражение подряд.

«У нас была возможность поехать в Вегас во второй раз подряд. Очень обидно, что в итоге не поедем и не удастся поиграть в казино. Но важнее всего то, что я хочу побеждать. Мы проиграли семь раз подряд. Не помню, когда в последний раз проигрывал семь раз подряд. Мне нужны победы», – заявил вернувшийся после травмы баскетболист.

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4178 голосов
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Reddit r/nba
logoКубок НБА
logoМилуоки
logoНБА
logoНью-Йорк
logoЯннис Адетокумбо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Голден Стэйт» уступил «Хьюстону», 40 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Миннесоту» и другие результаты
27 ноября, 05:50
Вырвиглазные площадки НБА вернулись. Ранжируем их от халтуры до произведения искусства
22 ноября, 19:00
«Гонка за MVP». Статистические достижения Николы Йокича вывели его на 1-е место, Лука Дончич остается за пределами Топ-3
14 ноября, 13:36
Третий Кубок НБА. Разберемся в расстановке и нарядных паркетах
10 ноября, 08:25Трибуна
Главные новости
Купер Флэгг и Кон Книппел – лучшие новички НБА октября-ноября
18 минут назад
Шэй Гилджес-Александер о Чете Холмгрене: «Он просто не сдает физически. Его движения стали мощнее»
35 минут назад
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Оклахомой», «Бостон» примет «Нью-Йорк» и другие матчи
55 минут назад
Яннис Адетокумбо удалил из соцсетей все посты о «Милуоки», кроме публикации о чемпионстве 2021-го года
сегодня, 18:53
«Локомотив-Кубань» официально подтвердил переход Майка Мура
сегодня, 18:32Фото
Чендлер Парсонс раскритиковал Леброна Джеймса за «накручивание статистики»: «Он определенно охотился за очками и не собирался уходить, пока не получит их»
сегодня, 18:14
Рамона Шелберн о «Филадельфии»: «Теперь это команда Тайриза Макси»
сегодня, 17:02
Данило Галлинари объявил о завершении карьеры
сегодня, 16:27
Оди Крукс набрала 47 очков за 33 минуты и обновила рекорд университета
сегодня, 16:04Видео
Демар Дерозан о необходимости изменений в «Кингз»: «Это зависит не от меня. Моя работа – приходить и делать все, что требуется для победы»
сегодня, 15:26
Ко всем новостям
Последние новости
Кори Джозеф близок к переходу в «Монако»
2 минуты назад
«Сан‑Пабло Бургос» подписал Итана Хэппа
57 минут назад
Кеннет Фарид – MVP Евролиги по итогам ноября
сегодня, 17:47Фото
Жарко Паспаль назначен новым спортивным директором «Партизана»
сегодня, 17:35Фото
«Олимпиакос» следит за рынком НБА в поисках разыгрывающего после серии отказов
сегодня, 16:42
Хамиду Диалло может покинуть «Басконию» ради выгодного контракта в Китае
сегодня, 15:42
Форвард «Фенербахче» Онуралп Битим получил разрыв связки голеностопа в матче сборной Турции
сегодня, 15:35
Марко Гудурич пропустит два ближайших матча «Милана»
сегодня, 14:33
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Финляндия обыграла Францию, Польша вырвала победу у Нидерландов и другие результаты
вчера, 20:53
Томаш Саторански установил новый рекорд отборочного турнира чемпионата мира по количеству передач за игру
вчера, 20:37