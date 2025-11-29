Яннис Адетокумбо: «Жаль, что снова не поедем в Вегас, но главное – это серия из семи поражений. Я хочу побеждать»

Яннис Адетокумбо отреагировал на очередное поражение «Милуоки».

Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо прокомментировал поражение от «Никс» (109:118) в матче Кубка НБА.

«Милуоки » потерял шансы на защиту титула во внутрисезонном турнире и потерпел седьмое поражение подряд.

«У нас была возможность поехать в Вегас во второй раз подряд. Очень обидно, что в итоге не поедем и не удастся поиграть в казино. Но важнее всего то, что я хочу побеждать. Мы проиграли семь раз подряд. Не помню, когда в последний раз проигрывал семь раз подряд. Мне нужны победы», – заявил вернувшийся после травмы баскетболист.