0

Данкан Робинсон об игре в Майами: «Культура «Хит» – это максимальный прогресс каждый день, использование всех возможностей. Мне это очень помогло»

Данкан Робинсон проведет первый гостевой матч против «Майами».

Защитник Данкан Робинсон перешел из «Майами» в «Детройт» в это межсезонье. «Снайпер» проведет первый гостевой матч против бывшего клуба. Робинсон сохраняет за собой рекорд «Хит» по трехочковым – 1202 за 7 лет.

«Рад встрече. Это будет интересный, но странный опыт. Так привык к ритму и атмосфере этого комплекса. Но мы постараемся взять победу.

Культура «Хит» – это максимальный прогресс каждый день, использование всех возможностей. Пэт Райли – легенда. Мне очень помог опыт и стабильность этой организации, многому научился», – рассказал Робинсон.

«Будет странно. Слежу за их матчами, до сих пор болею за Данкана. Он один из лучших примеров успеха в этой организации. Написал ему записку после обмена да и раньше говорил, что его история настолько вдохновляет, что по ней могут написать книгу или снять фильм.

Такого обычно не происходит. Когда ты приходишь из третьего студенческого дивизиона. Играешь со скамейки в Мичигане, а потом штампуешь «трешки» в НБА и устанавливаешь рекорд клуба. Это все следствие его упорства, труда, невероятная суперсила», – признался главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sun Sentinel
